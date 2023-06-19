Шелпяков Зотей Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1767
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 лист
Бракосочетание
Около 1786
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Шельпякова Настасья Зотеевна
Мать ребёнка: Шельпякова Федосья Якимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Шельпякова Василиса Зотеевна
Мать ребёнка: Шельпякова Федосья Якимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Шельпякова Федосья Якимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Смерть
Неизвестно