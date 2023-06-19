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Шелпяков Зотей Федорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Шелпяков Федор Тимофеевич

Мать: Шелпякова Степанида Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 лист
Бракосочетание
Около 1786

Жена: Шельпякова Федосья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Шельпякова Настасья Зотеевна

Мать ребёнка: Шельпякова Федосья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Шельпякова Василиса Зотеевна

Мать ребёнка: Шельпякова Федосья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Шельпяков Филип Зотеевич

Мать ребёнка: Шельпякова Федосья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Смерть
Неизвестно