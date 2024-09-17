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Хрулев Петр Михайлович

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1816

Дата смерти

До 1880

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816

Отец: Хрулев Михаил Иванович

Мать: Хрулева Ирина Гавриловна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1825 год | 10
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулева Параскева Архиповна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Дочь: Баранова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Хрулева Параскева Архиповна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 62
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Хрулев Василий Петрович

Мать ребёнка: Хрулева Параскева Архиповна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.06.1848

Сын: Хрулев Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Хрулева Параскева Архиповна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1848 год | 11
Рождение ребёнка
26.03.1851

Дочь: (Хрулева) Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Хрулева Параскева Архиповна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 8
Рождение ребёнка
20.09.1852

Дочь: (Хрулева) Анна Петровна

Мать ребёнка: Хрулева Параскева Архиповна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1852 год | 24
Смерть
До 1880

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