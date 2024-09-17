Хрулев Петр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1816
Дата смертиДо 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816
Отец: Хрулев Михаил Иванович
Мать: Хрулева Ирина Гавриловна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1825 год | 10
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Дочь: Баранова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Хрулева Параскева Архиповна
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 62
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Мать ребёнка: Хрулева Параскева Архиповна
Рождение ребёнка
15.06.1848
Мать ребёнка: Хрулева Параскева Архиповна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1848 год | 11
Рождение ребёнка
26.03.1851
Дочь: (Хрулева) Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Хрулева Параскева Архиповна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 8
Рождение ребёнка
20.09.1852
Дочь: (Хрулева) Анна Петровна
Мать ребёнка: Хрулева Параскева Архиповна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1852 год | 24
Смерть
До 1880