(Хрулева) Ульяна Петровна
Место рождения
Дата рождения26.03.1851
Дата смерти26.07.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1851
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 8
Место жительства
Неизвестно
Крещение
27.03.1851
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 8
Смерть
26.07.1851
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 17