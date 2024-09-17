(Хрулева) Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Хрулева) Ульяна Петровна

(Хрулева) Ульяна Петровна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.03.1851

Дата смерти

26.07.1851

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1816 г.р.

Мать

Вычислено 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1851

Отец: Хрулев Петр Михайлович

Мать: Хрулева Параскева Архиповна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 8
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
27.03.1851
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 8
Смерть
26.07.1851
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 17

Мы используем куки для улучшения работы сайта.