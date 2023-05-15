Файзова Сания Яхиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Файзов Яхия
Рождение ребёнка
09.06.1974
Дочь: Большедворова Гульнара Ахметовна
Отец ребёнка: Куандыков Ахмет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корытова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Поротников Сергей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большедворова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан