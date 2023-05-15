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Файзова Сания Яхиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Файзов Яхия

Мать: Файзова Фаузия Габдулхаковна

Рождение ребёнка
09.06.1974

Дочь: Большедворова Гульнара Ахметовна

Отец ребёнка: Куандыков Ахмет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корытова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Поротников Сергей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поротников Сергей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большедворова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан