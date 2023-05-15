Файзов Яхия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФайзов Яхия

Файзов Яхия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1950

Дочь: Самочёрнова Люция Яковлевна

Мать ребёнка: Файзова Фаузия Габдулхаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Файзова Сания Яхиевна

Мать ребёнка: Файзова Фаузия Габдулхаковна

Смерть
Неизвестно