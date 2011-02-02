Егоров Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1939
Дата смерти02.02.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1961
Дочь: Егорова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Егорова Нина Никитична
Рождение ребёнка
30.04.1969
Дочь: Орлова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Егорова Нина Никитична
Смерть
02.02.2011