Егоров Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1939

Дата смерти

02.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1961

Дочь: Егорова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Егорова Нина Никитична

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.04.1969

Дочь: Орлова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Егорова Нина Никитична

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
02.02.2011
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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