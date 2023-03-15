Donhoff Koniecpolska (Oleśnicka z Oleśnicy h. Dębno) Zofia Anna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1661
Дата смерти28.12.1688
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661
Рождение ребёнка
27.08.1686
Дочь: Donhoff Joanna Katarzyna
Отец ребёнка: Von Dönhoff Ernst
Germany
Бракосочетание
1686
Муж: Von Dönhoff Ernst
Супруг(-а): Ernst von Dönhoff
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Walewska Marianna
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
28.12.1688