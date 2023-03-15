Donhoff Koniecpolska (Oleśnicka z Oleśnicy h. Dębno) Zofia Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Donhoff Koniecpolska (Oleśnicka z Oleśnicy h. Dębno) Zofia Anna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1661

Дата смерти

28.12.1688

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661

Отец: Oleśnicki Z Oleśnicy H. Dębno Stanisław

Мать: Czartoryska Pv.krasińska Joanna Weronika

Рождение ребёнка
27.08.1686

Дочь: Donhoff Joanna Katarzyna

Отец ребёнка: Von Dönhoff Ernst

Germany
Бракосочетание
1686

Муж: Von Dönhoff Ernst

Супруг(-а): Ernst von Dönhoff
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Walewska Marianna

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
28.12.1688
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