Бурганова (Султанбекова) Минсафа Латыфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурганова (Султанбекова) Минсафа Латыфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Султанбеков Абдульлатыйф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Бурганова) Гаухар (Евгер)

Отец ребёнка: Бурганов Замалетдин (Замали)

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Заббарова (Бурганова) Майбадар

Отец ребёнка: Бурганов Замалетдин (Замали)

Рождение ребёнка
1916

Сын: Бурганов Ризатдин (Рузалтин)

Отец ребёнка: Бурганов Замалетдин (Замали)

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурганов Замалетдин (Замали)

Смерть
Неизвестно

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