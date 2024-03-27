Бурганова (Султанбекова) Минсафа Латыфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Султанбеков Абдульлатыйф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Бурганова) Гаухар (Евгер)
Отец ребёнка: Бурганов Замалетдин (Замали)
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Заббарова (Бурганова) Майбадар
Отец ребёнка: Бурганов Замалетдин (Замали)
Рождение ребёнка
1916
Сын: Бурганов Ризатдин (Рузалтин)
Отец ребёнка: Бурганов Замалетдин (Замали)
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурганов Замалетдин (Замали)
Смерть
Неизвестно