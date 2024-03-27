Султанбеков Абдульлатыйф
Место рожденияс.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Ахтямов Султанбек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Идиатулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Карим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Султанов Кабир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Бурганова (Султанбекова) Минсафа Латыфовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Султанбеков Кадыр Латыфович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно