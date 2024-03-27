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Султанбеков Абдульлатыйф

Место рождения

с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Ахтямов Султанбек

Мать: (Хамитова) Минька Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Идиатулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Карим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Султанов Кабир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Бурганова (Султанбекова) Минсафа Латыфовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Султанбеков Кадыр Латыфович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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