Мехрисафа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1886
Дочь: Хафиса Хуснутдинова
Отец ребёнка: Хуснутдин Самитов
Рождение ребёнка
02.06.1889
Отец ребёнка: Хуснутдин Самитов
Рождение ребёнка
18.07.1893
Дочь: Бибимахируй Хуснутдиновна
Отец ребёнка: Хуснутдин Самитов
Рождение ребёнка
16.12.1896
Отец ребёнка: Хуснутдин Самитов
Рождение ребёнка
01.10.1906
Дочь: Сервержахан Хуснутдиновна
Отец ребёнка: Хуснутдин Самитов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарвижамал Хуснутдинова
Отец ребёнка: Хуснутдин Самитов