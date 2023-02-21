Мехрисафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехрисафа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1886

Дочь: Хафиса Хуснутдинова

Отец ребёнка: Хуснутдин Самитов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.06.1889

Сын: Хайрутдин Хуснутдинов

Отец ребёнка: Хуснутдин Самитов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1893

Дочь: Бибимахируй Хуснутдиновна

Отец ребёнка: Хуснутдин Самитов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.12.1896

Сын: Гилажетдин Хуснутдинович

Отец ребёнка: Хуснутдин Самитов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1906

Дочь: Сервержахан Хуснутдиновна

Отец ребёнка: Хуснутдин Самитов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарвижамал Хуснутдинова

Отец ребёнка: Хуснутдин Самитов

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