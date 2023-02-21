Хуснутдин Самитов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдин Самитов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самит Валишин

Мать: Миннибика

Рождение ребёнка
21.12.1886

Дочь: Хафиса Хуснутдинова

Мать ребёнка: Мехрисафа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.06.1889

Сын: Хайрутдин Хуснутдинов

Мать ребёнка: Мехрисафа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1893

Дочь: Бибимахируй Хуснутдиновна

Мать ребёнка: Мехрисафа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.12.1896

Сын: Гилажетдин Хуснутдинович

Мать ребёнка: Мехрисафа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1906

Дочь: Сервержахан Хуснутдиновна

Мать ребёнка: Мехрисафа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарвижамал Хуснутдинова

Мать ребёнка: Мехрисафа

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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