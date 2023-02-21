Хуснутдин Самитов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самит Валишин
Мать: Миннибика
Рождение ребёнка
21.12.1886
Дочь: Хафиса Хуснутдинова
Мать ребёнка: Мехрисафа
Рождение ребёнка
02.06.1889
Мать ребёнка: Мехрисафа
Рождение ребёнка
18.07.1893
Дочь: Бибимахируй Хуснутдиновна
Мать ребёнка: Мехрисафа
Рождение ребёнка
16.12.1896
Мать ребёнка: Мехрисафа
Рождение ребёнка
01.10.1906
Дочь: Сервержахан Хуснутдиновна
Мать ребёнка: Мехрисафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарвижамал Хуснутдинова
Мать ребёнка: Мехрисафа
Место жительства
Неизвестно