Парамонова (Полимонова) Юлия Михайловна
Место рождения
Дата рождения30.03.1895 ст.
Дата смерти25.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1895 ст.
Рождение ребёнка
06.12.1920
Сын: Парамонов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Парамонов Алексей Иванович
Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1982
Стрелица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область