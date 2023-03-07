Парамонова (Полимонова) Юлия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Полимонова) Юлия Михайловна

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Место рождения

Невьянск, Невьянский, Свердловская область

Дата рождения

30.03.1895 ст.

Дата смерти

25.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1895 ст.

Отец: Полимонов Михаил Васильевич

Мать: Полимонова Наталья Ивановна

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.12.1920

Сын: Парамонов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Парамонов Алексей Иванович

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Алексей Иванович

Смерть
25.11.1982
Стрелица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
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