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Иван Андреев

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

Жена

До 1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Андрей Фёдоров

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.05.1809

Жена: Анастасия Михеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
С 1811
Смерть
Неизвестно
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