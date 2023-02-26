Иван Андреев
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Андрей Фёдоров
Мать: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.05.1809
Жена: Анастасия Михеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
С 1811
Смерть
Неизвестно