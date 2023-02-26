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Параскева Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

14.08.1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1849

Сын: Иосиф Денисов

Отец ребёнка: Денисий Петров

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агрипина Денисова

Отец ребёнка: Денисий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисий Петров

Смерть
14.08.1885
Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: обвесилась
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