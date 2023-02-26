Параскева Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти14.08.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1849
Сын: Иосиф Денисов
Отец ребёнка: Денисий Петров
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агрипина Денисова
Отец ребёнка: Денисий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисий Петров
Смерть
14.08.1885
Причина смерти: обвесилась