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Денисий Петров

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829

Отец: ?

Мать: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1848

Сын: Михаил Денисов

Мать ребёнка: Ефимия Фёдорова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1849

Сын: Иосиф Денисов

Мать ребёнка: Параскева Алексеева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агрипина Денисова

Мать ребёнка: Параскева Алексеева

Военная служба
До 1856
отдан в ратники
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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