Денисий Петров
Место рождения
Дата рожденияДо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1848
Сын: Михаил Денисов
Мать ребёнка: Ефимия Фёдорова
Рождение ребёнка
07.09.1849
Сын: Иосиф Денисов
Мать ребёнка: Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агрипина Денисова
Мать ребёнка: Параскева Алексеева
Военная служба
До 1856
отдан в ратники
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Фёдорова
Смерть
Неизвестно