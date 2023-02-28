Устин Тарасов
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти17.07.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1888
Жена: Екатерина Иродионова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1890
Сын: Владимир Устинов
Мать ребёнка: Екатерина Иродионова
Рождение ребёнка
14.02.1893
Сын: Фёдор Устинов
Мать ребёнка: Екатерина Иродионова
Рождение ребёнка
02.06.1894
Сын: Павел Устинов
Мать ребёнка: Екатерина Иродионова
Смерть
17.07.1895
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
27.07.1895
Сын: Николай Устинов
Мать ребёнка: Екатерина Иродионова
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Иоанн Устинов
Мать ребёнка: Екатерина Иродионова
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище