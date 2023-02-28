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Устин Тарасов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

17.07.1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.02.1888

Жена: Екатерина Иродионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1890

Сын: Владимир Устинов

Мать ребёнка: Екатерина Иродионова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1893

Сын: Фёдор Устинов

Мать ребёнка: Екатерина Иродионова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1894

Сын: Павел Устинов

Мать ребёнка: Екатерина Иродионова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
17.07.1895
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
27.07.1895

Сын: Николай Устинов

Мать ребёнка: Екатерина Иродионова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Иоанн Устинов

Мать ребёнка: Екатерина Иродионова

Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище
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