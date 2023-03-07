Астраханцова (Лаврентьева) Анисья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова (Лаврентьева) Анисья Михайлова

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Место рождения

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.07.1892 ст.

Муж: Астраханцев Василий Александрович

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Астраханцев Василий Александрович

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Астраханцев Василий Александрович

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897
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