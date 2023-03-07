Астраханцова (Лаврентьева) Анисья Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1892 ст.
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Астраханцев Василий Александрович
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Астраханцев Василий Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897