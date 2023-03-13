Титова (Храмова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Храмовъ Владимиръ
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1894
Муж: Титовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
12.11.1894
Сын: Титовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Титовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
22.08.1896
Сын: Титовъ Александръ
Отец ребёнка: Титовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
10.07.1898
Сын: Титовъ Степанъ
Отец ребёнка: Титовъ Михаилъ