Титова (Храмова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Храмова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Храмовъ Владимиръ

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1894

Муж: Титовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1894

Сын: Титовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Титовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1896

Сын: Титовъ Александръ

Отец ребёнка: Титовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1898

Сын: Титовъ Степанъ

Отец ребёнка: Титовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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