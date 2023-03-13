Мамыкина, Разуваева (Храмова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Храмовъ Владимиръ
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1895
Муж: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
11.12.1895
Сын: Мамыкинъ Евгений
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
29.12.1897
Дочь: Аполлинария
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
18.03.1905
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
06.05.1907
Сын: Мамыкинъ Николай
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Бракосочетание
12.01.1911
Рождение ребёнка
28.03.1912
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Разуваевъ Степанъ Васильевъ
Рождение ребёнка
05.06.1915
Сын: Разуваевъ Александръ
Отец ребёнка: Разуваевъ Степанъ Васильевъ