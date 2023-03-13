Мамыкина, Разуваева (Храмова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамыкина, Разуваева (Храмова) Александра

Мамыкина, Разуваева (Храмова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Храмовъ Владимиръ

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1895

Муж: Мамыкинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1895

Сын: Мамыкинъ Евгений

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1897

Дочь: Аполлинария

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1905

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1907

Сын: Мамыкинъ Николай

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.01.1911

Муж: Разуваевъ Степанъ Васильевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1912

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Разуваевъ Степанъ Васильевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1915

Сын: Разуваевъ Александръ

Отец ребёнка: Разуваевъ Степанъ Васильевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close