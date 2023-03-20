Боброва Екатерина
Место рожденияДеревня Новоселкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Деревня Новоселкино
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Бобров Максим Федорович
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
28.03.1940
Отец ребёнка: Бобров Максим Федорович
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1949
Смерть
Неизвестно