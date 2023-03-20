Боброва Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва Екатерина

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Место рождения

Деревня Новоселкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

1930 г.р.
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1940 г.р.
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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Деревня Новоселкино
Рождение ребёнка
1930

Сын: Бобров Борис Максимович

Отец ребёнка: Бобров Максим Федорович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобров Максим Федорович

Рождение ребёнка
28.03.1940

Сын: Бобров Юрий Максимович

Отец ребёнка: Бобров Максим Федорович

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобров Максим Федорович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобров Максим Федорович

Смерть
Неизвестно
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