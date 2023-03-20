Бобров Юрий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1940
Отец: Бобров Максим Федорович
Мать: Боброва Екатерина
Рождение ребёнка
06.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Преображенское кл.