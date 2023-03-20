Бобров Юрий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобров Юрий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1940

Отец: Бобров Максим Федорович

Мать: Боброва Екатерина

Рождение ребёнка
06.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Преображенское кл.
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