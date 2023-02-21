Огонь-Догановская (Потёмкина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановская (Потёмкина) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

30.07.1855

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1803

Дочь: Огонь-Догановская Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Василий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огонь-Догановский Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Василий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огонь-Догановский Василий Семёнович

Смерть
30.07.1855
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена в 1855 - Старое Донское кладбище, Москва
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