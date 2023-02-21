Огонь-Догановская (Потёмкина) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти30.07.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1803
Дочь: Огонь-Догановская Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огонь-Догановский Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Василий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.1855
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена в 1855 - Старое Донское кладбище, Москва