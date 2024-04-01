Чубаков Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧубаков Александр Алексеевич

Чубаков Александр Алексеевич

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Чубаков Алексей Петрович

Мать: Чубакова Евдакия Николаевна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманова Анфиса Николаевна

Рождение ребёнка
24.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карманова Анфиса Николаевна

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карманова Анфиса Николаевна

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.1962

Сын: Чубаков Павел Александрович

Мать ребёнка: Карманова Анфиса Николаевна

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1965

Мы используем куки для улучшения работы сайта.