Чубаков Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карманова Анфиса Николаевна
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Рождение ребёнка
22.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карманова Анфиса Николаевна
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Рождение ребёнка
31.07.1962
Сын: Чубаков Павел Александрович
Мать ребёнка: Карманова Анфиса Николаевна
Смерть
1965