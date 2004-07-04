Карманова Анфиса Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.07.1922
Дата смерти04.07.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чубаков Александр Алексеевич
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Рождение ребёнка
22.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чубаков Александр Алексеевич
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Рождение ребёнка
31.07.1962
Сын: Чубаков Павел Александрович
Отец ребёнка: Чубаков Александр Алексеевич
Смерть
04.07.2004