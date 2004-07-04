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Карманова Анфиса Николаевна

Место рождения

Беркут, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

15.07.1922

Дата смерти

04.07.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Беркут, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чубаков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
24.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чубаков Александр Алексеевич

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
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Рождение ребёнка
22.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чубаков Александр Алексеевич

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
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Рождение ребёнка
31.07.1962

Сын: Чубаков Павел Александрович

Отец ребёнка: Чубаков Александр Алексеевич

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
04.07.2004

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