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Кагадько Антоний Григорьевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1772

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Кагадько Григорий Пантелеймонович

Мать: Кагадько Параскева Саввична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деркач (Кагадько) Параскева Антоновна

Мать ребёнка: Кагадько (Малукало) Наталья Лаврентьевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кагадько (Малукало) Наталья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
24.07.1800 ст.

Дочь: Кагадько Христина Антоновна

Мать ребёнка: Кагадько (Малукало) Наталья Лаврентьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Кудина (Кагадько) Марина Антоновна

Мать ребёнка: Кагадько (Малукало) Наталья Лаврентьевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
1851
Покровское, Чернігівська область

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