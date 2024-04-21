Кагадько Антоний Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деркач (Кагадько) Параскева Антоновна
Мать ребёнка: Кагадько (Малукало) Наталья Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1800 ст.
Дочь: Кагадько Христина Антоновна
Мать ребёнка: Кагадько (Малукало) Наталья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Кудина (Кагадько) Марина Антоновна
Мать ребёнка: Кагадько (Малукало) Наталья Лаврентьевна
Смерть
1851