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Кагадько Григорий Пантелеймонович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1787

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Кагадько Пантелеймон

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кагадько Параскева Саввична

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кагадько Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Кагадько Параскева Саввична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кагадько Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Кагадько Параскева Саввична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Кагадько Елеферий Григорьевич

Мать ребёнка: Кагадько Параскева Саввична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Кагадько Антоний Григорьевич

Мать ребёнка: Кагадько Параскева Саввична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Кагадько Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Кагадько Параскева Саввична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кагадько Стефанида Григорьевна

Мать ребёнка: Кагадько Параскева Саввична

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1787

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