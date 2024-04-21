Кагадько Григорий Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Кагадько Пантелеймон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кагадько Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Кагадько Параскева Саввична
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кагадько Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Кагадько Параскева Саввична
Рождение ребёнка
1770
Сын: Кагадько Елеферий Григорьевич
Мать ребёнка: Кагадько Параскева Саввична
Рождение ребёнка
1772
Сын: Кагадько Антоний Григорьевич
Мать ребёнка: Кагадько Параскева Саввична
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Кагадько Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Кагадько Параскева Саввична
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кагадько Стефанида Григорьевна
Мать ребёнка: Кагадько Параскева Саввична
Смерть
После 1787