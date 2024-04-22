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Рыбалка Николай Алексеевич

Место рождения

Кальченки, Сумська область

Дата рождения

22.07.1903 ст.

Дата смерти

14.02.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.07.1903
Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
Рождение
22.07.1903 ст.

Отец: Рыбалка Алексей Никифорович

Мать: Рыбалка Любовь Лукиановна

Кальченки, Сумська область
Сын крестьянина села Кальченкова Алексея Никифорова Рыбалка и законной жены его Любови Лукиановны
Похороны
15.02.1906
Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
Смерть
14.02.1906 ст.
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