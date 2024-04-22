Рыбалка Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.07.1903 ст.
Дата смерти14.02.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.07.1903
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
Рождение
22.07.1903 ст.
Сын крестьянина села Кальченкова Алексея Никифорова Рыбалка и законной жены его Любови Лукиановны
Похороны
15.02.1906
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
Смерть
14.02.1906 ст.