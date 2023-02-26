Михаил Кодратов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: Кодратий Спиридонов
Мать: Ксения (Васильева)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1825
Жена: Домника Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Пелагия Михайлова
Мать ребёнка: Домника Михайлова
Смерть
Неизвестно