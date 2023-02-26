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Михаил Кодратов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: Кодратий Спиридонов

Мать: Ксения (Васильева)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1825

Жена: Домника Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Пелагия Михайлова

Мать ребёнка: Домника Михайлова

Смерть
Неизвестно
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