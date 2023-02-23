Сараева (Евфимия Афанасьевна) Евангелия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Сараев Влас Флоров
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Екатерина Власовна
Отец ребёнка: Сараев Влас Флоров
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Пелагея Власовна
Отец ребёнка: Сараев Влас Флоров
Рождение ребёнка
20.12.1872
Дочь: Графкина Евгения Власовна
Отец ребёнка: Сараев Влас Флоров
Рождение ребёнка
18.07.1876
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сараев Влас Флоров
Бракосочетание
1878
Муж: ?
Смерть
Неизвестно