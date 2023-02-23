Сараева (Евфимия Афанасьевна) Евангелия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараева (Евфимия Афанасьевна) Евангелия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Сараев Евдоким Власович

Отец ребёнка: Сараев Влас Флоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Екатерина Власовна

Отец ребёнка: Сараев Влас Флоров

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Пелагея Власовна

Отец ребёнка: Сараев Влас Флоров

Рождение ребёнка
20.12.1872

Дочь: Графкина Евгения Власовна

Отец ребёнка: Сараев Влас Флоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1876

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сараев Влас Флоров

Бракосочетание
1878

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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