(Невзорова) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1932
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Невзоров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Невзоров Николай Ионович
Сестрёнка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шинкарёва Аграфена Николаевна
Отец ребёнка: Невзоров Николай Ионович
Сестрёнка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1932
Сестрёнка