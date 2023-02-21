(Невзорова) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Невзорова) Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1932

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Невзоров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Невзоров Николай Ионович

Сестрёнка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шинкарёва Аграфена Николаевна

Отец ребёнка: Невзоров Николай Ионович

Сестрёнка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невзоров Николай Ионович

Смерть
Около 1932
Сестрёнка
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