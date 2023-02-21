Невзоров Николай Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Невзоров Ион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
Никольское
Рождение ребёнка
1924
Сын: Невзоров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Анастасия Николаевна
Сестрёнка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шинкарёва Аграфена Николаевна
Мать ребёнка: Анастасия Николаевна
Сестрёнка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Николаевна
Смерть
Около 1937
Никольское