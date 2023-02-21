Невзоров Николай Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНевзоров Николай Ионович

Невзоров Николай Ионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1937

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Невзоров Ион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Невзоров Пётр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Никольское
Рождение ребёнка
1924

Сын: Невзоров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Анастасия Николаевна

Сестрёнка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шинкарёва Аграфена Николаевна

Мать ребёнка: Анастасия Николаевна

Сестрёнка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Николаевна

Смерть
Около 1937
Никольское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close