Вянцын Григорий Назарович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиМежду 1849 и 1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вянцына Ирина Фокична
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Вянцына Ирина Фокична
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ананьина (Вянцына) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Вянцына Ирина Фокична
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Вянцына Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Вянцына Ирина Фокична
Смерть
Между 1849 и 1859