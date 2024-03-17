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Вянцын Григорий Назарович

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1788

Дата смерти

Между 1849 и 1859

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вянцына Ирина Фокична

Рождение ребёнка
1824

Сын: Вянцын Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Вянцына Ирина Фокична

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ананьина (Вянцына) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Вянцына Ирина Фокична

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Вянцына Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Вянцына Ирина Фокична

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1849 и 1859
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

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