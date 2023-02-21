Натрус Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натрус Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Натрус Иван

Мать: Натрус Федора Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Натрус Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Натрус Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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