Натрус Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Натрус Иван
Мать: Натрус Федора Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Натрус Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Натрус Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно