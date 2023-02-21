Натрус Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натрус Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Натрус Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Натрус Виктор Иванович

Смерть
2012
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