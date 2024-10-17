Андрей Евсеев
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1878
Жена: Параскева Гаврилова
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1881
Сын: Василий Андреев
Мать ребёнка: Параскева Гаврилова
Рождение ребёнка
03.08.1882
Сын: Андрей Андреев
Мать ребёнка: Параскева Гаврилова
Рождение ребёнка
18.10.1886
Дочь: Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Параскева Гаврилова
Рождение ребёнка
30.07.1888
Сын: Василий Андреев
Мать ребёнка: Параскева Гаврилова
Рождение ребёнка
25.09.1889
Сын: Роман Андреев
Мать ребёнка: Параскева Гаврилова
Смерть
Неизвестно