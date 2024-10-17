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Андрей Евсеев

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.11.1878

Жена: Параскева Гаврилова

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1881

Сын: Василий Андреев

Мать ребёнка: Параскева Гаврилова

Рождение ребёнка
03.08.1882

Сын: Андрей Андреев

Мать ребёнка: Параскева Гаврилова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1886

Дочь: Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Параскева Гаврилова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1888

Сын: Василий Андреев

Мать ребёнка: Параскева Гаврилова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1889

Сын: Роман Андреев

Мать ребёнка: Параскева Гаврилова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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