Параскева Гаврилова
Место рождения
Дата рождения12.10.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1859
Отец: Гавриил Иовлев
Мать: Мария Ивановна
Крещение
13.10.1859
восприемники: д. Орехова крестьянина Василия Семенова жена Матрена Иванова
Бракосочетание
13.11.1878
Муж: Андрей Евсеев
Рождение ребёнка
24.08.1881
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Евсеев
Рождение ребёнка
03.08.1882
Сын: Андрей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Евсеев
Рождение ребёнка
18.10.1886
Дочь: Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Евсеев
Рождение ребёнка
30.07.1888
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Евсеев
Рождение ребёнка
25.09.1889
Сын: Роман Андреев
Отец ребёнка: Андрей Евсеев
Смерть
Неизвестно