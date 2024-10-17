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Параскева Гаврилова

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.10.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1859

Отец: Гавриил Иовлев

Мать: Мария Ивановна

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
13.10.1859
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: д. Орехова крестьянина Василия Семенова жена Матрена Иванова
Бракосочетание
13.11.1878

Муж: Андрей Евсеев

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1881

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Евсеев

Рождение ребёнка
03.08.1882

Сын: Андрей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Евсеев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1886

Дочь: Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Евсеев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1888

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Евсеев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1889

Сын: Роман Андреев

Отец ребёнка: Андрей Евсеев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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