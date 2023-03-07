Николай Антоновъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Антоновъ

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Место рождения

Новоорск, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоорск, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
10.11.1854

Жена: Марія

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