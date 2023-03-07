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Николай Антоновъ
Николай Антоновъ
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Место рождения
Новоорск
, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Дата рождения
1832
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Горшенина) Марія
1831 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Новоорск
, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
10.11.1854
Жена:
Марія
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