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Людеженский Александръ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

28.08.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1853

Отец: Людеженский Самойла

Мать: Людеженская Марья

Михайловка
Рождение ребёнка
17.06.1884

Сын: Людеженский Иванъ

Мать ребёнка: Людеженская Матрена Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1888

Сын: Людеженский Гавриилъ

Мать ребёнка: Людеженская Екатерина

Михайловка
Рождение ребёнка
17.04.1890

Сын: Людеженский Всеволодъ

Мать ребёнка: Людеженская Екатерина

Хуторъ Байсилямова
Рождение ребёнка
30.08.1893

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Людеженская Екатерина

хуторъ Матвеевский
Рождение ребёнка
11.02.1896

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Людеженская Екатерина

хуторъ Каскинъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людеженская Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людеженская Матрена Федорова

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