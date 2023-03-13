Людеженский Александръ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения28.08.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1853
Отец: Людеженский Самойла
Мать: Людеженская Марья
Михайловка
Рождение ребёнка
17.06.1884
Сын: Людеженский Иванъ
Мать ребёнка: Людеженская Матрена Федорова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1888
Сын: Людеженский Гавриилъ
Мать ребёнка: Людеженская Екатерина
Михайловка
Рождение ребёнка
17.04.1890
Мать ребёнка: Людеженская Екатерина
Хуторъ Байсилямова
Рождение ребёнка
30.08.1893
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Людеженская Екатерина
хуторъ Матвеевский
Рождение ребёнка
11.02.1896
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Людеженская Екатерина
хуторъ Каскинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людеженская Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно