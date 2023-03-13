Людеженская (Кислинская) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людеженская (Кислинская) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1888

Сын: Людеженский Гавриилъ

Отец ребёнка: Людеженский Александръ

Михайловка
Рождение ребёнка
17.04.1890

Сын: Людеженский Всеволодъ

Отец ребёнка: Людеженский Александръ

Хуторъ Байсилямова
Рождение ребёнка
30.08.1893

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Людеженский Александръ

хуторъ Матвеевский
Рождение ребёнка
11.02.1896

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Людеженский Александръ

хуторъ Каскинъ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Людеженский Александръ

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