Людеженская (Кислинская) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1888
Сын: Людеженский Гавриилъ
Отец ребёнка: Людеженский Александръ
Михайловка
Рождение ребёнка
17.04.1890
Отец ребёнка: Людеженский Александръ
Хуторъ Байсилямова
Рождение ребёнка
30.08.1893
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Людеженский Александръ
хуторъ Матвеевский
Рождение ребёнка
11.02.1896
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Людеженский Александръ
хуторъ Каскинъ
Бракосочетание
Неизвестно