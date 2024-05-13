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Фоминых Феодор Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фоминых Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоминых Евдокия Федорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоминых Ермолай Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Дочь: Теплухина (Фоминых) Екатерина Феодорова

Мать ребёнка: не указана

Шипуниха, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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