Фоминых Феодор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фоминых Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоминых Евдокия Федорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Дочь: Теплухина (Фоминых) Екатерина Феодорова
Мать ребёнка: не указана
Шипуниха, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно