Максютова (Тремаскина) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.06.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1877 ст.
Бракосочетание
09.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
29.03.1904 ст.
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Максютов Степан Анисимович
Рождение ребёнка
06.11.1906 ст.
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Максютов Степан Анисимович
Смерть
Неизвестно