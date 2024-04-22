Максютова (Тремаскина) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максютова (Тремаскина) Агриппина Ивановна

Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.06.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1877 ст.

Отец: Тремаскин Иван Васильевич

Мать: Тремаскина - Юртаева - Куликова Ксения Степановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.01.1895 ст.

Муж: Максютов Степан Анисимович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.03.1904 ст.

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Максютов Степан Анисимович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.11.1906 ст.

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Максютов Степан Анисимович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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