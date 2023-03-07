Волковъ Герасимъ
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти25.03.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Волковъ Илья
Мать: Волкова Дарія Иванова
Рождение ребёнка
29.11.1864
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Волкова Анна Егорова
Рождение ребёнка
02.07.1867
Сын: Волковъ Филиппъ
Мать ребёнка: Волкова Анна Егорова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1869
Дочь: Ракова Евдокия
Мать ребёнка: Волкова Анна Егорова
Рождение ребёнка
22.11.1875
Дочь: Григорий
Мать ребёнка: Волкова Анна Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Анна Егорова
Смерть
25.03.1912