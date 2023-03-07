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Волковъ Герасимъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1844

Дата смерти

25.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Волковъ Илья

Мать: Волкова Дарія Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1864

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Волкова Анна Егорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1867

Сын: Волковъ Филиппъ

Мать ребёнка: Волкова Анна Егорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1869

Дочь: Ракова Евдокия

Мать ребёнка: Волкова Анна Егорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1875

Дочь: Григорий

Мать ребёнка: Волкова Анна Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анна Егорова

Смерть
25.03.1912
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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