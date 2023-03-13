Волкова Анна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Анна Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

19.04.1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1864

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Волковъ Герасимъ

Рождение ребёнка
02.07.1867

Сын: Волковъ Филиппъ

Отец ребёнка: Волковъ Герасимъ

Рождение ребёнка
01.03.1869

Дочь: Ракова Евдокия

Отец ребёнка: Волковъ Герасимъ

Рождение ребёнка
22.11.1875

Дочь: Григорий

Отец ребёнка: Волковъ Герасимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Герасимъ

Смерть
19.04.1897
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