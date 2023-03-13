Волкова Анна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти19.04.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1864
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Волковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
02.07.1867
Сын: Волковъ Филиппъ
Отец ребёнка: Волковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
01.03.1869
Дочь: Ракова Евдокия
Отец ребёнка: Волковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
22.11.1875
Дочь: Григорий
Отец ребёнка: Волковъ Герасимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Герасимъ
Смерть
19.04.1897