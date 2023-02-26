Гончарова Татьяна (Анастасия) Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1843
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1844
Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)
Рождение ребёнка
30.10.1846
Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)
Рождение ребёнка
03.03.1848
Дочь: Евдокия Романова
Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)
Рождение ребёнка
06.06.1849
Дочь: Агрипина Романова
Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)
Рождение ребёнка
10.10.1852
Дочь: Параскева Романова
Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)
Рождение ребёнка
16.05.1854
Дочь: Александра Романова
Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)
Рождение ребёнка
08.01.1856
Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)
Рождение ребёнка
08.01.1858
Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)
Рождение ребёнка
05.04.1859
Сын: Гончаров Василий ст
Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)
Рождение ребёнка
04.04.1861
Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)
Рождение ребёнка
До 1861
Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)
Рождение ребёнка
17.06.1864
Дочь: Ефросиния Романова
Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)
Рождение ребёнка
1872
Сын: Гончаров Василий мл
Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)
Смерть
Неизвестно