Гончарова Татьяна (Анастасия) Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Татьяна (Анастасия) Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1843

Муж: Гончаров Роман (Дометиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1844

Сын: Гончаров Андрей Романов

Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1846

Сын: Гончаров Иосиф Романов

Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1848

Дочь: Евдокия Романова

Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1849

Дочь: Агрипина Романова

Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1852

Дочь: Параскева Романова

Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1854

Дочь: Александра Романова

Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1856

Сын: Гончаров Иван Романов

Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1858

Сын: Гончаров Филипп Романов

Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1859

Сын: Гончаров Василий ст

Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1861

Сын: Гончаров Василий Романов

Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1861

Сын: Гончаров Тимофей Романов

Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1864

Дочь: Ефросиния Романова

Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Гончаров Василий мл

Отец ребёнка: Гончаров Роман (Дометиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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