Яковлев Семен Петрович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Приверженец к расколу
Бракосочетание
Между 1868 и 1879
Рождение ребёнка
16.05.1872
Мать ребёнка: Яковлева (Абрамова) Стефанида Захаровна
Бракосочетание
28.09.1881
Шуезеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
он и она вторым браком
Смерть
Неизвестно