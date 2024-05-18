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Яковлев Семен Петрович

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Яковлев Петр Стефанович

Мать: Яковлева Стефанида (Степанида) Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Приверженец к расколу
Бракосочетание
Между 1868 и 1879

Жена: Яковлева (Абрамова) Стефанида Захаровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1872

Сын: Яковлев Федор Семенович

Мать ребёнка: Яковлева (Абрамова) Стефанида Захаровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
28.09.1881

Жена: Семенова (Богданова) Евдокия Корниловна

Шуезеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
он и она вторым браком
Смерть
Неизвестно

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