Логунова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунова Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Логунов Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.11.1899

Сын: Логунов Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
16.03.1902

Сын: Логунов Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
17.02.1904

Дочь: Логунова Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
26.02.1906

Сын: Логунов Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
14.08.1908

Дочь: Логунова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
30.01.1911

Сын: Логунов Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логунов Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логунов Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логунов Яков Игнатьевич

Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович

Смерть
Неизвестно
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