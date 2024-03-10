Логунова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1889
Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
19.11.1899
Сын: Логунов Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
16.03.1902
Сын: Логунов Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
17.02.1904
Дочь: Логунова Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
26.02.1906
Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
14.08.1908
Дочь: Логунова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
30.01.1911
Сын: Логунов Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логунов Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логунов Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Логунов Игнатий Петрович
Смерть
Неизвестно