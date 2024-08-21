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Логунов Николай Игнатьевич

Место рождения

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.02.1911 ст.

Дата смерти

22.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1911 ст.

Отец: Логунов Игнатий Петрович

Мать: Логунова (Астафьева) Евдокия Михайловна

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
ЦАНО 570-3-2010, лл. 346об-347. Воспреемники: д.Горышова кр.сын Александр Игнатьев Лагунов, кр-ка Анна Васильева Аржанова
Бракосочетание
Между 1928 и 1932

Жена: Логунова (Дружинина) Евдокия Алексеевна

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.11.1932

Дочь: Логунова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Логунова (Дружинина) Евдокия Алексеевна

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.01.1936

Сын: Лагунов (Логунов) Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Логунова (Дружинина) Евдокия Алексеевна

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.02.1939

Сын: Логунов Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Логунова (Дружинина) Евдокия Алексеевна

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логунова (Дружинина) Евдокия Алексеевна

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Логунов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Логунова (Дружинина) Евдокия Алексеевна

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.04.1953

Дочь: Логунова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Логунова (Дружинина) Евдокия Алексеевна

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
22.10.1984
Вача, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

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