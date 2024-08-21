Логунов Николай Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1911 ст.
Дата смерти22.10.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1911 ст.
ЦАНО 570-3-2010, лл. 346об-347. Воспреемники: д.Горышова кр.сын Александр Игнатьев Лагунов, кр-ка Анна Васильева Аржанова
Бракосочетание
Между 1928 и 1932
Рождение ребёнка
02.11.1932
Дочь: Логунова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Логунова (Дружинина) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
14.01.1936
Сын: Лагунов (Логунов) Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Логунова (Дружинина) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
17.02.1939
Сын: Логунов Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Логунова (Дружинина) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
26.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Логунова (Дружинина) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Логунов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Логунова (Дружинина) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
18.04.1953
Дочь: Логунова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Логунова (Дружинина) Евдокия Алексеевна
Смерть
22.10.1984
Вача, Вачский муниципальный район, Нижегородская область