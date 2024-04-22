Садчиков Андрей Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадчиков Андрей Федотов

Садчиков Андрей Федотов

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Садчиков Феодот Григорьев

Мать: Садчикова Мария Павлова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
25.01.1895

Жена: Садчикова Надежда Михайлова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.11.1895

Сын: Садчиков Александр Андреев

Мать ребёнка: Садчикова Надежда Михайлова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Садчиков Иван Андреев

Мать ребёнка: Садчикова Надежда Михайлова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.06.1902

Сын: Садчиков Петр Андреев

Мать ребёнка: Садчикова Надежда Михайлова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: Илецкий мещанин Дмитрий Михайлов Сухоруков и Фекла Федотова Садчикова
Рождение ребёнка
15.09.1904

Сын: Садчиков Михаил Андреев

Мать ребёнка: Садчикова Надежда Михайлова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: Илецкий мещанин Иван Ефремов Островерхов и дочь илецкого мещанина Фекла Федотова Садчикова.
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Садчикова Анна Андреева

Мать ребёнка: Садчикова Надежда Михайлова

Шаповалово, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.03.1911

Сын: Садчиков Алексей Андреев

Мать ребёнка: Садчикова Евфросиния Осипова

Шаповалово, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.09.1912

Сын: Садчиков Федор Андреев

Мать ребёнка: Садчикова Евфросиния Осипова

Шаповалово, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.12.1915

Сын: Садчиков Николай Андреев

Мать ребёнка: Садчикова Евфросиния Осипова

Шаповалово, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: поселка Саздинского Матвей Федотов Садчиков и того же поселка крестьянка Агафия Емельянова Вениченко
Рождение ребёнка
19.06.1917

Сын: Садчиков Илья Андреев

Мать ребёнка: Садчикова Евфросиния Осипова

Шаповалово, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садчикова Евфросиния Осипова

Шаповалово, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close