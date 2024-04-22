Садчиков Андрей Федотов
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Садчиков Феодот Григорьев
Мать: Садчикова Мария Павлова
Бракосочетание
25.01.1895
Рождение ребёнка
16.11.1895
Сын: Садчиков Александр Андреев
Мать ребёнка: Садчикова Надежда Михайлова
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Садчикова Надежда Михайлова
Рождение ребёнка
16.06.1902
Мать ребёнка: Садчикова Надежда Михайлова
Восприемники: Илецкий мещанин Дмитрий Михайлов Сухоруков и Фекла Федотова Садчикова
Рождение ребёнка
15.09.1904
Мать ребёнка: Садчикова Надежда Михайлова
Восприемники: Илецкий мещанин Иван Ефремов Островерхов и дочь илецкого мещанина Фекла Федотова Садчикова.
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Садчикова Анна Андреева
Мать ребёнка: Садчикова Надежда Михайлова
Рождение ребёнка
14.03.1911
Мать ребёнка: Садчикова Евфросиния Осипова
Рождение ребёнка
07.09.1912
Мать ребёнка: Садчикова Евфросиния Осипова
Рождение ребёнка
05.12.1915
Мать ребёнка: Садчикова Евфросиния Осипова
Восприемники: поселка Саздинского Матвей Федотов Садчиков и того же поселка крестьянка Агафия Емельянова Вениченко
Рождение ребёнка
19.06.1917
Мать ребёнка: Садчикова Евфросиния Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно