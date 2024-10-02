Kraft Georg Martin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kraft Georg Martin

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.06.1791

Жена: Lorerthus (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Agnes Margarethe

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Dietz (Krafft) Sophie Charlotte

Мать ребёнка: Lorerthus (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Agnes Margarethe

Рождение ребёнка
10.07.1805

Дочь: Schäffer (Kraft) Catharina

Мать ребёнка: Lorerthus (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Agnes Margarethe

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