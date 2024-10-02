Lorerthus (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Agnes Margarethe
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
09.04.1789
Муж: Lorerthus Friedrich
Бракосочетание
20.06.1791
Муж: Kraft Georg Martin
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Dietz (Krafft) Sophie Charlotte
Отец ребёнка: Kraft Georg Martin
Рождение ребёнка
10.07.1805
Дочь: Schäffer (Kraft) Catharina
Отец ребёнка: Kraft Georg Martin
Смерть
Неизвестно