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Lorerthus (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Agnes Margarethe

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Johann Balthasar

Мать: Schäffer/Schaeffer/Schaefer (Soppe) Agnes Maria

Бракосочетание
09.04.1789

Муж: Lorerthus Friedrich

Бракосочетание
20.06.1791

Муж: Kraft Georg Martin

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Dietz (Krafft) Sophie Charlotte

Отец ребёнка: Kraft Georg Martin

Рождение ребёнка
10.07.1805

Дочь: Schäffer (Kraft) Catharina

Отец ребёнка: Kraft Georg Martin

Смерть
Неизвестно

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